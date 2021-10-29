Covid-19 унес жизнь одной из сотрудниц Министерства спорта в Крыму

Одна из сотрудниц Министерства спорта в Крыму скончалась в результате осложнений от коронавируса Фото: Архив "КП"

Большая часть крымских спортсменов переболели новой коронавирусной инфекцией без осложнений. Однако, вирус все же унес жизнь одной из сотрудниц Министерства спорта РК, рассказала во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» Ольга Торубарова, министр спорта РК.

По ее словам, несмотря на то, что спортсмены легко перенесли болезнь, коронавирус сильно бьет по здоровью тренеров и административного состава.

- В наших школах тяжело переболевших спортсменов нет, которые по причине заболевания и сложной реабилитации не смогли продолжать свою деятельность. К сожалению, ковид стал причиной смерти сотрудницы нашего министерства, которая имела серьезные осложнения по состоянию здоровья. И в школе велоспорта один тренер тяжело болел, – сообщила министр.

Президент РОО «Федерация велосипедного спорта Республики Крым» Любомир Полатайко отметил, что его федерация пока проходит ковидный период без потерь.

- Согласно статистике нашей федерации, у нас четыре спортсмена переболели. Но они сейчас себя хорошо чувствуют и продолжают работать, - отметил спортсмен.

Тем не менее, в федерации карате один тренер ушел из жизни, тяжело переболев коронавирусом.

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