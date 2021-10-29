Житель Симферополя с подельниками убил евпаторийца и сжег его труп

Симферополец обвиняется в жестоком убийстве жителя Евпатории Фото: Архив "КП"

В Крыму завершили расследование дела в отношении 45-летнего симферопольца, обвиняемого в убийстве жителя Евпатории. Как сообщили в пресс-службе Следкома, в укрывательстве особо тяжкого преступления также обвиняются два его подельника – мужчина и женщина.

По информации ведомства, ночью 24 февраля пьяный мужчина в магазине в селе Фонтаны познакомился с компанией отдыхающих, после чего у них произошла ссора.

- Чтобы выяснить отношения, они прошли на территорию складских помещений, где в ходе потасовки хозяин склада избил руками и ногами жителя Евпатории, нанес ему несколько ударов металлическим валом и канцелярским ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, - говорится в сообщении.

Тело преступники завернули мешок и вывезли в район села Украинка, после чего облили труп растворителем и ацетоном, посыпали хлоркой и подожгли. После этого мужчины вернулись на слад и продолжили уничтожать следы преступления.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Симферопольском районном суде.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50