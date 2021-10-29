В Симферополе отопление не работает в пяти домах и одной больнице

Отопительный сезон в Симферополе проходит стабильно Фото: Архив "КП"

Отопительный сезон в Симферополе проходит в штатном режиме, сообщил начальник Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Роман Гусынин.

По его словам, специалисты регулярно осуществляют мониторинг прохождения отопительного сезона, сбор и актуализацию сведений об отапливаемых объектах. Собранная информация передается в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

- По состоянию на 29 октября 2021 года отопительный сезон проходит в штатном режиме, наблюдается положительная динамика, – сообщил Гусынин.

Однако из 1 410 многоквартирных домов отопление все еще не работает в 5 жилых домах по причине неполадок на внутренних сетях МКД и отдельных аварийных ситуаций на сетях ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

Уточняется, что все 93 городские котельные находятся в рабочем режиме. 48 школ и 61 детский сад в Симферополе обеспечены теплом.

Также из 42 объектов здравоохранения в связи с ремонтом не отапливается ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница». Все работы на объекте намерены заверить в ближайшее время.

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