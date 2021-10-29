В Крым скоро поступят 100 тысяч доз вакцины от Covid-19

В Крым дополнительно отправят 100 тысяч доз вакцины от коронавируса Фото: Архив "КП"

В ближайшее время в Крым поступят 100 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в последние дни темпы иммунизации местного населения достигли среднероссийских показателей.

- В ближайшее время в Крым поступит очередная партия вакцины - 100 тысяч доз, - говорится в сообщении.

Напомним, на территории Республики Крым по-прежнему рекордными темпами растет суточный прирост инфицированных Covid-19. Только за истекшие 24 часа был установлен новый антирекорд по количеству инфицированных с начала пандемии - 693 человека.

Ранее сообщалось, что темпы массовой иммунизации в республике идут ускоренными темпами, поэтому в Минздраве РФ была заказана новая большая партия вакцины, которой должно хватить как минимум до конца года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50