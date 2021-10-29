Жителей Симферополя озадачил парень, оседлавший троллейбус

Симферопольский «спайдермен» оседлал троллейбус. Фото: скриншот из видео

Жители Симферополя сняли на видео парня, который средь бела дня решил прокатиться с ветерком на общественном транспорте, не заходя внутрь. Записью очевидцы поделились в соцсетях.

Скорее всего, перевоплощение в человека-паука имеет банальное объяснение – нежелание платить за проезд. Однако чем же на самом деле был обусловлен столь экзотический способ передвижения – остается загадкой.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали 31-летнего жителя Благовещенска за поездку на крыше товарняка через Крымский мост. На грузовых поездах, как оказалось, мужчина путешествует не первый год.

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