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Общество29 октября 2021 18:57

Жителей Симферополя озадачил парень, оседлавший троллейбус

Молодой человек решил прокатиться по городу, не заходя в салон транспорта
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Симферопольский «спайдермен» оседлал троллейбус. Фото: скриншот из видео

Симферопольский «спайдермен» оседлал троллейбус. Фото: скриншот из видео

Жители Симферополя сняли на видео парня, который средь бела дня решил прокатиться с ветерком на общественном транспорте, не заходя внутрь. Записью очевидцы поделились в соцсетях.

Скорее всего, перевоплощение в человека-паука имеет банальное объяснение – нежелание платить за проезд. Однако чем же на самом деле был обусловлен столь экзотический способ передвижения – остается загадкой.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали 31-летнего жителя Благовещенска за поездку на крыше товарняка через Крымский мост. На грузовых поездах, как оказалось, мужчина путешествует не первый год.

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В Симферополе днем человек ехал, прицепившись к лестнице троллейбуса.
Молодой парень решил в реальности воплотиться в Человека-паука и прокатиться с ветерком. Видео: Инцидент Крым и Севастополь/telegram.