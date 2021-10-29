Пункты вакцинации в Крыму будут работать с 1 по 7 ноября в штатном режиме

Крымские пункты вакцинации будут функционировать с 1 по 7 ноября в штатном режиме Фото: "КП" Архив

Все пункты вакцинации в Крыму продолжат работу с 1 по 7 ноября в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Уточняется, что главным врачам поручено обеспечить бесперебойное функционирование всех прививочных кабинетов в период выходных дней.

- Призываем крымчан приходить на наши пункты вакцинации для иммунизации против новой коронавирусной инфекции, а также против гриппа, - цитирует пресс-служба врио министра здравоохранения РК Константина Скорупского.

Он уточнил, что в республике завершается развертывание дополнительных мобильных пунктов. Они будут расположены возле центрального рынка, магазина «Сильпо» на улице Севастопольской, нескольких торговых центров, в парке имени Тренева, а также возле здания поликлиники Симферопольской центральной районной клинической больницы.

Кроме того, все лечебные госучреждения с 4 по 7 ноября будут работать по графикам, опубликованным на своих официальных сайтах.

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