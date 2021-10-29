В следующие две недели крымчан ожидает рекордно теплая погода

Рекордно теплая погода ожидается в Крыму в ближайшие недели Фото: Архив "КП"

В следующие две недели жителей Крыма ожидает теплая погода, несмотря на пришедшую в регион осень, сообщил метеоролог Евгений Тишковец в эфире «Спутник в Крыму».

Необычную смену погоды синоптик объяснил азорским антициклоном, благодаря которому на полуостров придет солнечная сухая погода с аномально высокими температурными показателями.

Уже 30 октября температура воздуха днем будет достигать +18 градусов, а в воскресенье, 31 октября, может подняться до 19 градусов тепла. В начале следующей недели температура воздуха продолжит расти и к следующим выходным составит +23 градуса.

- Настоящий ренессанс бархатного сезона. И я не исключаю, что на полуострове могут возникать абсолютные рекорды тепла, - сообщил Тишковец.

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