За неделю в Крыму от коронавируса привились более 70 тысяч человек

В Крыму увеличили темпы вакцинации. Фото: Архив КП.

Темпы вакцинации против коронавируса после введения новых ограничений в Крыму увеличились более чем в десять раз. Только за неделю действия ужесточенных требований и QR-кодов прививку против Covid-19 сделали почти 71 тысяча человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

- 53 685 человек привились первым компонентом вакцины, 17 200 человек - вторым, - сообщили в пресс-службе.

При этом ранее сообщалось, что до введения ограничительных мер в Крыму прививались порядка тысячи человек в день.

С 25 октября в Крыму ввели допуск в общественные места и территории только при наличии QR-кода вакцинированного или переболевшего ковидом. Работодатели стали требовать от сотрудников сертификаты о вакцинации для допуска к работе. Это спровоцировало очереди в прививочные кабинеты. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в ближайшее время в республику поступят 100 тысяч доз вакцины от коронавируса. Темпы иммунизации местного населения, по его словам, достигли среднероссийских показателей.

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