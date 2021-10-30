Эксперт оценил целесообразность продажи экспресс-тестов на коронавирус в аптеках Крыма

В Крыму планируют наладить производство экспресс-тестов на коронавирус до конца года. Фото: Архив КП

Продажа в аптечной сети экспресс-тестов по диагностике коронавируса, производство которых планируется наладить в Крыму, нецелесообразна. Такое мнению в беседе с КП высказал заведующий кафедрой инфекционных болезней Крымского федерального университета им. Вернадского Искандер Каримов. По его словам, экспресс-тесты должны использоваться исключительно в медицинских учреждениях, поскольку не дают 100%-ный результат, и заболевший коронавирусом с ложноотрицательным результатом теста может продолжать заражать окружающих.

-Они не работают на 100%, и мы все равно кого-то пропустим. Экспресс-тесты хороши для больниц и поликлиник. Они необходимы для сортировки больных. А всем подряд продавать их в аптеках не нужно. Это будет грабеж, потому что стоить они все равно будут не дешево, при этом люди начнут себе делать их каждый день,- отметил медик.

По словам специалистов, экспресс-тесты на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат и не являются полноценной альтернативой ПЦР-исследованиям.

Ранее сообщалось, что в Крыму в течение ближайших двух месяцев начнет работу завод по производству экспресс-тестов на коронавирус эффективность которых составит 98%. Они будут продаваться по более доступной цене, чем их аналоги.

В перспективе в Симферополе намерены выпускать экспресс-тесты по выявлению порядка 70 видов инфекционных заболеваний.

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