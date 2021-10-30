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Общество30 октября 2021 1:25

Общественный транспорт во время нерабочей недели будет ходить реже

Автобусы переходят на режим выходного дня
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
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Минтранс рекомендовал увеличить интервал движения автобусов во время нерабочей недели в Крыму. Фото: Минтранс РК

Минтранс рекомендовал увеличить интервал движения автобусов во время нерабочей недели в Крыму. Фото: Минтранс РК

Министерство транспорта РК рекомендовало муниципалитетам сократить количество выпускаемых на линии автобусов и перевести их работу в режим выходного дня во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Такую необходимость в Минтрансе объяснили предстоящим снижением пассажиропотока.

- В связи с нерабочими днями автобусы будут работать в режиме выходного дня, то есть с сокращением графика. При этом администрации Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Советского и Черноморского районов должны в любом случае выпускать автобусы в минимальном количестве на маршруты, запросы граждан должны быть удовлетворены, - отметил временно исполняющий обязанности министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Власти Керчи уже сообщили, работа общественного транспорта в городе на период вынужденных выходных будет осуществляться в ограниченном режиме выходного дня с увеличенным интервалом.

С 30 октября по 7 ноября в Крыму объявлена нерабочая неделя в связи с обострением ситуации по коронавирусу. Непривитые люди старше 60 лет должны уйти на обязательную самоизоляцию, допуск в торговые центры площадью более 300 кв. метров будет осуществляться по QR-кодам. Развлекательным центрам и заведениям запрещено работать в выходные, нерабочие и праздничные дни. Также запрет касается детских досуговых и развлекательных организаций.

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