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Общество30 октября 2021 11:21

Центр и Южный берег Крыма в зоне чрезвычайной пожарной опасности

Действует особый противопожарный режим
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Леса на ЮБК закрыты для посещения. Фото: ГУ МЧС в РК

Леса на ЮБК закрыты для посещения. Фото: ГУ МЧС в РК

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 30 октября по 1 ноября в центральных и южных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

С 30 апреля на всей территории полуострова действует особый противопожарный режим, который запрещает посещение лесов и въезд автотранспорта в лесные массивы. За сжигание мусора и листвы на придомовых участках и в огороднических товариществах в период особого режима штраф составляет от 2 тысяч до 400 тысяч рублей.

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