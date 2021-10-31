Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 1 ноября 2021

1 ноября отдельные районы Симферополя и Севастополя на несколько часов останутся без света.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Севастопольская, 26-30 (чет), 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/7, 30/8

проезд Высоковольтный, 15, 17, 28;

ул. Генова 124-140 (чет), 97-141 (нечет)

ул. Депутатская 34-48 (чет), 19-25 (чет)

ул. Бахчисарайскся 16-26 (чет), 25-33 (нечет)

ул. Лихого 22-36 (чет), 9-35 (нечет)

ул. Футболистов 96-100 (чет), 135-139 (нечет)

пер. Оружейный 6-8 (чет), 9-11 (нечет)

пер. Охотничий 10-19; ул. Чапаева, 1-6;

ул. Битакская 58-106 (чет), 41-95 (нечет)

ул. Ладыгина 24-42 (чет), 23-29 (нечет)

ул. Лебедева 26-44 (чет), 27-47 (нечет)

ул. Солнечная 32-48 (чет), 35-53 (нечет)

пер. Щорса 2-12 (чет), 1-9 (нечет)

ул. Грэссовская 3-15 (нечет)

ул. Космическая 18-20 (чет), 31

ул. Попова 12-32 (чет), 7-9а (нечет)

ул. Кечкеметская/ул. Садовая

ул. Кечкеметская 2-38 (чет), 45

ул. Садовая, 110; ул. Смольная 1-11 (нечет)

пер. Трамвайный, 19;

ул. Амурская 88, 113-119 (нечет)

проезд Байкальский, 3, 4, 6;

пер. Енисейский, 2, 4, 7;

ул. Иртышская 30-102 (чет), 33-113 (нечет)

ул. Сергеева-Ценского 16-70 (чет), 15-63 (нечет)

ул. Таврическая 32-46/24 (чет), 15-39/22 (нечет)

ул. Кавказская 16-18 (чет)

ул. Караимская, 1-5; ул. Некрасова, 22

ул. Нижегоспитальная 15-19 (нечет)

ул. Белогорская 14-20 (чет)

ул. Краснознаменная 44-54/36 (нечет), 33-41 (нечет)

ул. Малофонтанная, 1/44

ул. Чехова 34-36/54 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 14.00

ул. Буденного, 6-А, 6-Б, 6-24, 23, 31-59

ул. Николая Музыки, 19/1, 1-А, 15-17, 23, 1, 3-13, 19-23

ул. Степаненко, 12

ул. Чапаева, 50-80, 21-А, 21-25, 29-41

пер Школьный, 2-8

ул. Котовского, 48

с 10.00 до 14.00

пос. Полюшко: ул. Молодежная, 4-16, 1-27; ул. Солнечная, 2-32, 1-21; ул. Евпаторийская, 2

с 9.00 до 16.00

п. Андреевка: ул. Садовая, 2-22, 3-15, 24-38, 25-41, 19, 27; ул. Центральная, 22

с 8.00 до 17.00

наб. Корнилова 2,6, 3, пр. Нахимова 6, Артбухта

пр. Победы 30,40

с 8.00 до 17.00

с. Верхнесадовое: пер. Братский 8-12(чет), 3-5(нечет); ул. Одинцова 2-12(чет),16-24(чет),17-а,1-19(нечет); ул. Паршина 1-13(нечет),4-16(чет) (д/сад №52),24,29-а,29-б,29-в,17-33(нечет); пер. Подгорный 1-21(нечет); пер. Речной 2-а,2-14(чет),1,5-11(нечет); ул. Севастопольская 1-49 (нечет),2-52(чет),35-а,35-б,53-109(нечет),66-а,56,60-64(чет),86,88,117; пер. Серноводный 4-10(чет); ул. Фильченкова 3-27(нечет),4-16(чет); ул. Цибулько 2-12(чет), 1-9 (нечет); ул. Пирогова 2-22(чет), 1-9(нечет); ул. Титова 2-34(чет),12/2,23-а,7-39(нечет); пер. Мирный 2-10 (чет); пер. Луганский 1-9(нечет),13; пер. Студентов 4-а,2, 3-5(нечет),13; ул. Чапаева 2-20(чет),1-9(чет); ул. Гагарина 2-14(чет),1-29(нечет); пер. Дорожный 1-11(нечет); ул. Красносельского 2-22(чет),1-27(нечет), ПНС «Верхнесадовое №1

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50