Погода на 31 октября 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 17 градусов

В Крыму действует штормовое предупреждение. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 октября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.Синоптики Крымского гидрометеоцентра обещают, что выходной пройдет без существенных осадков, но до восхода солнца кое-где будет туман.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15...+17°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем северный 5-10 м/с. Днем +15…+17°.

Температура воды в Черном море +13…18°.

В понедельник местами по Крыму пройдут кратковременные дожди. Столбик термометра на южном и восточном побережье поднимется до +20°.

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