Администрация Симферополя опубликовала графики движения автобусов и троллейбусов

Транспорта будет значительно меньше Фото: Архив "КП"

Администрация Симферополя опубликовала графики работы автобусных и троллейбусных маршрутов в период с 30.10 по 07.11.2021 включительно. В нерабочую неделю на маршруты выйдет всего треть от автопарка.

Согласно указу главы Крыма лица старше 60 лет утратили возможность льготного проезда в общественном транспорте и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Остальные передвигаются без ограничений и дополнительных документов.

График движения автобусов на городских маршрутах

Интервал дижения увеличивается втрое

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