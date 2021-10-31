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Общество31 октября 2021 10:23

В Крыму зафиксировали 712 новых случаев коронавируса

На утро 31 октября от коронавируса скончались 15 человек
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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После выздоровления выписано 906 человек

После выздоровления выписано 906 человек

Фото: Архив "КП"

В Крыму за последние сутки зарегистрировали очередной антирекорд по числу заболевших - 712 новых случаев, сообщили в пресс-службе регионального Минхдрава.

- За 30 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 712 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 96 771 положительных на COVID-19, – отметили в ведомстве.

Так, на утро 31 октября от коронавируса скончались 15 человек, после выздоровления выписано 906 человек. Обследовано на коронавирусную инфекцию 11 485 человек. Всего с начала пандемии скончались 2 993 человека, выздоровели 83 693 пациента.

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