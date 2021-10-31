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Общество31 октября 2021 10:59

В Минздраве РФ посоветовали не снижать темпы вакцинации от коронавируса в Крыму

На сегодняшний день в регионе отмечается высокая востребованность прививок
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Камкин отметил, что на сегодняшний день важно не снижать набранный темп вакцинации

Камкин отметил, что на сегодняшний день важно не снижать набранный темп вакцинации

Фото: Архив "КП"

В Крыму нужно создать более комфортные условия для тех, кто проходит вакцинацию от коронавируса. Такое мнение выразил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин во время встречи с главой региона Сергеем Аксеновым.

- Сейчас востребованность достаточно высокая. Граждане активно реагируют на призывы пройти вакцинацию. Важно сейчас развести потоки, внутреннюю логистику построить. Готовы помочь и дать рекомендации, - сказал Камкин.

Он также отметил, что на сегодняшний день важно не снижать набранный темп вакцинации, ведь чем больше будет привитых, тем легче будет пережить четвертую волну.

- Мы надеемся, что все органы власти на территории республики сработают оперативно и гармонично, - отметил Камкин.

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