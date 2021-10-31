В Минздраве РФ посоветовали не снижать темпы вакцинации от коронавируса в Крыму

Камкин отметил, что на сегодняшний день важно не снижать набранный темп вакцинации
Фото: Архив "КП"
В Крыму нужно создать более комфортные условия для тех, кто проходит вакцинацию от коронавируса. Такое мнение выразил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин во время встречи с главой региона Сергеем Аксеновым.
- Сейчас востребованность достаточно высокая. Граждане активно реагируют на призывы пройти вакцинацию. Важно сейчас развести потоки, внутреннюю логистику построить. Готовы помочь и дать рекомендации, - сказал Камкин.
Он также отметил, что на сегодняшний день важно не снижать набранный темп вакцинации, ведь чем больше будет привитых, тем легче будет пережить четвертую волну.
- Мы надеемся, что все органы власти на территории республики сработают оперативно и гармонично, - отметил Камкин.
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