За сутки работы блокпостов в Севастополь не пустили 207 машин

Ограничения введены до 7 ноября. Фото: Правительство Севастополя

За сутки в Севастополе через блокпосты не проехали 207 автомобилей. Как сообщается на сайте правительственного портала Севастополя, пассажиры не смогли предоставить QR-коды о вакцинации.

- За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: сертификата или QR-кода о вакцинации, сертификата или QR-кода о перенесенном заболевании, - отметили в пресс-службе правительства.

Также десяти пассажирам, которые приехали в Севастополь на железнодорожном транспорте без QR-кода, пришлось взять билеты и уехать в обратном направлении.

На данный момент в городе-герое работают семь блокпостов. Для проверки документов задействовано около 200 человек. Все частные случаи сотрудники рейдов рассматривают в индивидуальном порядке. За 30 октября ситуационный центр обработал порядка 800 обращений.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50