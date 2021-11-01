Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 2 ноября 2021

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 ноября часть Симферополя и Севастополя временно останется без электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

проезд Высоковольтный, 15, 17, 28

ул. Генова 124-140 (чет), 97-141 (нечет)

ул. Депутатская 34-48 (чет), 19-25 (чет)

ул. Бахчисарайскся 16-26 (чет), 25-33 (нечет)

ул. Лихого 22-36 (чет), 9-35 (нечет)

ул. Футболистов 96-100 (чет), 135-139 (нечет)

пер. Оружейный 6-8 (чет), 9-11 (нечет)

пер. Охотничий 10-19; ул. Чапаева, 1-6

ул. Битакская 58-106 (чет), 41-95 (нечет)

ул. Ладыгина 24-42 (чет), 23-29 (нечет)

ул. Лебедева 26-44 (чет), 27-47 (нечет)

ул. Солнечная 32-48 (чет), 35-53 (нечет)

пер. Щорса 2-12 (чет), 1-9 (нечет)

ул. Грэссовская 3-15 (нечет)

ул. Космическая 18-20 (чет), 31

ул. Попова 12-32 (чет), 7-9а (нечет)

ул. Кечкеметская/ул. Садовая

ул. Кечкеметская 2-38 (чет), 45

ул. Садовая, 110; ул. Смольная 1-11 (нечет)

пер. Трамвайный, 19;

ул. Амурская 88, 113-119 (нечет)

проезд Байкальский, 3, 4, 6

пер. Енисейский, 2, 4, 7

ул. Иртышская 30-102 (чет), 33-113 (нечет)

ул. Сергеева-Ценского 16-70 (чет), 15-63 (нечет)

ул. Таврическая 32-46/24 (чет), 15-39/22 (нечет)

ул. Кавказская 16-18 (чет)

ул. Караимская, 1-5

ул. Некрасова, 22

ул. Нижегоспитальная 15-19 (нечет)

ул. Белогорская 14-20 (чет)

ул. Краснознаменная 44-54/36 (нечет), 33-41 (нечет)

ул. Малофонтанная, 1/44

ул. Чехова 34-36/54 (чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 14.00

с. Флотское: ул. Пролетная, 4-в, 6-г, 4-б, 2-22, 26, 11-А, 1-29, 37

с 9.00 до 12.00

туп. Пролетный, 5-а, 1-9, 13

ул. Ягодная, 2-б, 18-Г, 2-А, 14-В, 2-18, 1-21

уч. №48

ул. Героев Севастополя, 10-16; 12-А

ул. Подольцева, 6

ул. Ревякина, 1, 5

с 9.00 до 16.00

п. Андреевка: ул. Садовая, 2-22, 3-15, 24-38, 25-41, 19, 27; ул. Центральная, 22

с 8.00 до 17.00

с. Верхнесадовое: пер. Братский 8-12(чет), 3-5(нечет); ул. Одинцова 2-12(чет),16-24(чет),17-а,1-19(нечет); ул. Паршина 1-13(нечет),4-16(чет) (д/сад №52),24,29-а,29-б,29-в,17-33(нечет); пер. Подгорный 1-21(нечет); пер. Речной 2-а,2-14(чет),1,5-11(нечет); ул. Севастопольская 1-49 (нечет),2-52(чет),35-а,35-б,53-109(нечет),66-а,56,60-64(чет),86,88,117; пер. Серноводный 4-10(чет); ул. Фильченкова 3-27(нечет),4-16(чет); ул. Цибулько 2-12(чет), 1-9 (нечет); ул. Пирогова 2-22(чет), 1-9(нечет); ул. Титова 2-34(чет),12/2,23-а,7-39(нечет); пер. Мирный 2-10 (чет); пер. Луганский 1-9(нечет),13; пер. Студентов 4-а,2, 3-5(нечет),13; ул. Чапаева 2-20(чет),1-9(чет); ул. Гагарина 2-14(чет),1-29(нечет); пер. Дорожный 1-11(нечет); ул. Красносельского 2-22(чет),1-27(нечет), ПНС «Верхнесадовое №1

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