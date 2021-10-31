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Общество31 октября 2021 13:00

Узнали, где будут отключения воды в Симферополе и Севастополе 31 октября 2021

Водоснабжения не будет из-за аварийно-восстановительных работ
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Работы по переключению абонентов на новый водовод в крымской столице будут проводиться целую ночь

Работы по переключению абонентов на новый водовод в крымской столице будут проводиться целую ночь

Фото: Архив "КП"

Из-за аварийно-восстановительных работ без воды останутся жители некоторые районы в Симферополе и Бахчисарае, сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

Работы по переключению абонентов на новый водовод в крымской столице будут проводиться с 22.00 31 октября до 6 часов утра 1 ноября, поэтому водоснабжение будет ограничено на участке ул. Киевской (от Толстого до Кечкеметской) и в переулке Молодых Подпольщиков, по улицам Полевой и частично по Автомагистральной.

Кроме того, в Бахчисарае в 00.00 от водоснабжения частично будет отключен частный сектор и двухэтажные многоквартирные дома по ул. Фрунзе. Подачу воды возобновят в 17.00.

Из-за ремонтных работ без воды до полночи останется село Карповка, в Ленинском районе - поселок Красная Горка.

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