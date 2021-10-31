В центре Симферополя установили специальную палатку для вакцинации

Палатка будет находится в парке всю нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Фото: МЧС РК

В парке имени Тренева, что в центре Симферополя, установили мобильный пневмомодуль для вакцинации населения против коронавируса, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Палатку развернули сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана РК». Она будет находится в парке всю нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Вакцинация проводится медиками Министерства здравоохранения Республики Крым.

- Многофункциональный утепленный пневмомодуль - быстровозводимое помещение, предназначенное для оперативного размещения людей, в том числе, в суровых климатических условиях, - уточнил глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.

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