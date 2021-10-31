Скифское золото может оказаться в частной коллекции украинских чиновников

Экспонаты были вывезены из Крыма в 2013 году Фото: Архив "КП"

Если скифское золото передадут Украине, оно будет безвозвратно утрачено. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «НТВ».

- Я думаю, что концов мы больше не найдем. Все, что попадает на ответственное хранение украинским чиновникам, – пишите письма, - отметил Аксенов.

Он также добавил, что раньше чиновники соседнего государства занимались нелегальными раскопками на территории полуострова, поэтому скифское золото может оказаться в частной коллекции президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Апелляционный суд Амстердама 26 октября вынес решение передать экспонаты из коллекции «скифского золота» Украине. При этом судья заявил, что вынесенное решение может быть обжаловано в Верховном суде Амстердама.

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