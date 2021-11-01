Погода на 1 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: пройдут небольшие дожди

На Крымском полуострове утром может быть туман. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 ноября на Крымском полуострове, как и накануне, действуют штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики Крымского гидрометеоцентра отмечают, что в понедельник и вторник на полуострове местами пройдут кратковременные дожди, ночью и утром ожидается туман. Ветер разгонится до 12 м/с. Днем столбик термометра дотянется до отметки 15…+20°.

В Симферополе облачно с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +17…+19°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Северный ветер до 10 м/с. Днем столбик термометра покажет +16…+18°.

Температура воды в Черном море +13…18°.

В понедельник местами по Крыму пройдут кратковременные дожди. Столбик термометра на южном и восточном побережье поднимется до +20°.

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