Что произошло за ночь 1 ноября в Крыму и Севастополе: в Ялте пальмам ставят 5-литровые «капельницы»

В Ялте лечат пальмы. Фото: Янина Павленко/telegram

Что произошло за ночь1 ноября 2021 года.

В Ялте пальмам поставили 5-литровые «капельницы», чтобы избавить от вредителей. Зловредные насекомые нарушают точку роста и растения могут погибнуть.

Все пункты вакцинации в Республике Крым будут работать с 1 по 7 ноября в прежнем режиме. Медики обещают бесперебойное функционирование всех прививочных кабинетов в ноябрьские выходные.

Если скифское золото передадут Украине, оно будет безвозвратно утрачено. Раньше чиновники соседнего государства занимались нелегальными раскопками на территории полуострова, поэтому скифское золото может оказаться в частной коллекции президента Украины Владимира Зеленского.

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