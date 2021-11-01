Крымский предприниматель не заплатил 8 миллионов рублей таможенных платежей

Фото: пресс-служба Крымской таможни

Крымского предпринимателя признали виновным в том, что он уклонялся от уплаты таможенных платежей на сумму выше восьми миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе Крымской таможни, было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в особо крупном размере».

Таможенники обнаружили «авторазбор», через который продавали части автомобилей, находящихся под таможенным контролем и временно привезенных на таможенную территорию ЕАЭС с освобождением от уплаты таможенных платежей.

По данным правоохранителей, индивидуальный предприниматель организовал временный ввоз транспорта на территорию РФ без оплаты таможенных платежей.

Россиянин договорился с украинцем, чтобы тот привлекал декларантов из Украины для ввоза на территорию ЕАЭС в Крым машин иностранной регистрации под видом авто для личного пользования. Такая схема не предполагает уплату таможенных пошлин или налогов.

Дальше преступник разбирал автомобили и продавал автозапчасти через «авторазбор».

Полицейские обнаружили на территории «авторазбора» 15 машин с иностранной регистрацией, находящихся под таможенным контролем. Также там нашли оригиналы регистрационных документов и расписки об их отчуждении.

Мошенник заплатит 350 тысяч рублей штрафа с конфискацией транспортных средств.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50