В Ялте начали выплачивать компенсации собственникам аварийного жилья

Фото: Янина Павленко/Facebook

В Ялте начинается выплата компенсаций собственникам аварийного жилья, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

По ее словам, первые 15 собственников аварийного жилья уже получили выплаты - это около 100 миллионов рублей.

Также Янина Павленко сообщила, что в ноябре компенсационные выплаты получат еще 12 человек, а в следующем году - 45.

Также градоначальник выразила благодарность тем, кто продолжает работать над «давней проблемой».

- Счастливой судьбы будущим новоселам. Легкого им переезда и уюта на новых квадратных метрах, - написала Павленко в соцсетях.

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