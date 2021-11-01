В Симферополе до конца года завершат строительство 22-х детских площадок

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В Симферополе до конца года завершится строительство 22-х детских площадок. Кроме того, в крымской столице по поручению главы РК Сергея Аксенова приводят в порядок 100 дворовых территорий.

К корреспонденту «Крым 24» обратился школьник Егор, который сообщил, что ему приходится гулять на старой площадке - на единственной горке испортилось покрытие, на турниках облезла краска, а вместо качелей остались только петли.

Есть заброшенные детские площадки и в поселке Аграрное. Домик сломан, горки ржавые, проход перекрывают срубленные гнилые деревья. Местные жители просят исправить положение, но проект еще не утвержден.

- У нас 78 ТОСов (Территориальное общественное самоуправление - ред.) создано. Мы объявляем конкурс. Также у нас помимо ТОСовской программы ежегодно еще 19 площадок устанавливаются от управления департамента городского хозяйства. Каждый год в общей сложности вместе с ТОСовской программой 24 площадки устанавливаются ежегодно, - заместитель главы администрации города Владимир Ким.

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