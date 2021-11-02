Погода на 2 ноября 2021 года в Крыму и Севастополе: пройдут кратковременные дожди

В Крыму уже поздняя осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 ноября на Крымском полуострове хозяйничает парочка не разлей вода – штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность. Синоптики Крымского гидрометцентра сообщают, что ожидается неустойчивый характер погоды, не исключены и кратковременные дожди. Порывы ветра достигнут 15 м/с.

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +15...+17°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь. Юго-западный ветер разгонится до 6-11 м/с. Днем воздух прогреется до +14…+16°.

Самая теплая вода в Черном море у берегов Ялты и Алушты +17°, а в Евпатории всего +13°.

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