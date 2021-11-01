Фото: Архив "КП"

В здании правительства Севастополя искали бомбу. Ранее о заминировании здания сообщили неизвестные, заявили в пресс-службе правительства.

- На электронную почту правительства Севастополя поступило сообщение о том, что в здании правительства Севастополя заложена бомба. В установленном порядке были проинформированы: служба 112, УМВД по Севастополю и управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю, Росгвардия. Периметр был оцеплен, - уточнили в правительстве.

Из здания эвакуировали всех сотрудников. Также специалисты обыскали здания на предмет обнаружения взрывного устройства. Там ничего не нашли.

Сейчас правоохранители разыскивают человека, который отправил сообщение о минировании.

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