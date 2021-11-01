Министр внутренних дел РФ поздравил полицейских, которые спасли погибавших

Фото: МВД РФ

Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев торжественно поздравил сотрудников органов внутренних дел, отличившихся при спасении погибавших.

- Во все времена защитники правопорядка смело смотрели в лицо опасности, приходили на помощь в ситуациях, которые казались безнадежными. И делали это не только из чувства долга, но прежде всего – по зову сердца, - отмечает министр.

Также он подчеркнул, что служба в полиции - не просто работа. Ведь в любой нештатной ситуации, если рядом оказался полицейский, на него устремлены взгляды граждан.

Владимир Колокольцев также заявил, что героические поступки награжденных получили высокую оценку руководства страны и министерства.

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