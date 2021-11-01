В Госдуме РФ призвали к здравомыслию американцев, которые заходят в Черное море

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Флагманский командный корабль Шестого флота США Mount Whitney зашел в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет порекомендовал «партнерам» оставить все эти усилия, потому что раскачать и «взорвать» Черноморский регион не удастся.

- Конечно, желательно, чтобы здравомыслие взыграло в умах политиков, которые совершают такие опрометчивые поступки. Но и как всегда, пускай берут памперсы и welcome (добро пожаловать — ред.), мы как всегда ждем таких визитеров, - заявил Михаил Шеремет в комментарии «Крымской газете».

Также депутат посоветовал Вашингтону обойтись без необдуманных действий.

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