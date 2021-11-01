Вместо двух частных домов в Крыму построили медклинику и многоэтажку

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Сотрудники Госкомрегистра обнаружили незаконно построенную медклинику и четырехэтажный многоквартирный дом в Симферополе и Симферопольском районе.

В пресс-службе Госкомрегистра сообщили, что обо объекта возвели на участках, которые были отведены под индивидуальное жилищное строительство. Но предприниматели размахнулись на более масштабные проекты.

Так, на проспекте Победы в Симферополе построили медклинику на участке, который предназначался для ИЖС. Инспекторы сообщили владельцу, что медучреждение стоит здесь незаконно.

Второй эпизод связан с предпринимателем. Он получил участок под строительство частного дома в селе Фонтаны Симферопольского района и построил четырехэтажку на несколько квартир. При этом ИЖС не может быть выше трех этажей.

- В обоих случаях по итогам надзорных мероприятий Госкомрегистром в местные администрации направлены уведомления о выявлении самовольной постройки для подачи искового заявления в суд о сносе объекта, - пояснила руководитель ведомства Инна Смаль.

Также выданы предписания об устранении нарушений, решается вопрос о возбуждении административных производств.

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