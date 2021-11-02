Что произошло за ночь 1 ноября: инфекционная больница в Симферополе переполнена заболевшими ковидом детьми

В Крыму прививки от ковида делают взрослым, но опасной хворью стали болеть и несовершеннолетние. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 1 ноября 2021 года.

Детская инфекционная больница в Симферополе переполнена юными пациентами с коронавирусом. В основном попадают в больницу подростки, которым сложно запретить какие-либо контакты со сверстниками, и дети до года.

В здании правительства Севастополя искали бомбу. Сообщение о том, что здании заминировали поступило на электронную почту.

Юго-восточный обход вокруг Симферополя начнут строить в следующем году. Дорожные работы будут проводиться на участке от сел Донское до Перевального. Обход должен соединить трассу «Таврида» с Южнобережным шоссе. Это позволит перенаправить туристический автомобильный поток, который идет с Крымского моста, в обход Симферополя.

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