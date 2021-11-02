В Крыму возбудили первое уголовное дело за подделку прививочных сертификатов

Сертификат нужен для доступа на работу и в публичные места Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму возбудили первое уголовное дело за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19. Без прививок фактических прививок подтверждение иммунизации получили пять человек.

- Установлено, что должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма, осуществляли с марта по апрель текущего года подделку сертификатов 5 гражданам, - сообщила официальный представитель МВД по Республике Крым Наталья Кашкарова. - Сертификат о вакцинации является официальным документом, и незаконные операции с ним могут грозить ответственностью по ч.3 ст.327 УК за подделку, изготовление или оборот поддельных документов.

Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

Ранее замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский сообщил о пяти случаях выдачи сертификатов в обход прививочного кабинета. При этом проверить подлинность сертификата достаточно легко, поскольку данные о прививке вносятся в единый регистр вакцинированных от новой коронавирусной инфекции, в том числе штрих-код самой вакцины.

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