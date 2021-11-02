Волонтеры помогают медикам и гражданам в самоизоляции. Фото: мывместе.рф

В Крыму возобновил работу волонтерский штаб помощи ковидным больным «МыВместе». Общероссийская акция взаимопомощи принимает заявки нуждающихся в доставке продуктов и лекарств по «горячей линии» +79789639911 и +79789639922.

Стать волонтером может каждый гражданин в возрасте от 18 лет, не имеющий хронических заболеваний. Оформить заявку для участия в проекте можно на мывместе.рф . В Симферополе штаб находится по ул. Сергеева-Ценского, 12/4.

Помимо доставки товаров первой необходимости пожилым и одиноким людям, обязанным соблюдать самоизоляцию, волонтеры привлекаются в помощь медикам для распределения потоков пациентов и заполнения документации.

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