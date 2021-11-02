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Общество2 ноября 2021 11:27

В Крыму 732 новых случая коронавируса

Антирекорды каждый день
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Тяжелых больных около 500

Тяжелых больных около 500

Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки зарегистрированы 732 случая новой коронавирусной инфекции.

Выписаны с выздоровлением за сутки 1221 человек. Умерли 20 пациентов. Лаборатории за сутки выполнили исследования 3201 пробы на COVID-19.

Минздрав напоминает о развернутых стационарных и мобильных пунктах вакцинации. В настоящий момент привито меньше 50% от плановых показателей.

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