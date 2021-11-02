Перед прививкой нужно оформить добровольное согласие Фото: Анна КИРИЕНКО

В Симферополе развернуто 13 мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Из них 7 оборудованы в палатках и передвижных ФАПах.

По информации Минздрава Крыма мобильные пункты развернуты:

В торговом центре «Палас» (просп. Кирова, 78, отдельный вход в здание). Понедельник-суббота 10.00-16.00

В парке им. Тренева (палатка). Понедельник-суббота 10.00-16.00; Воскресенье 10.00-13.00

В торговом центре «ФМ» (ул. Ясная, 37а, организован отдельный вход) Ежедневно 10.00-19.00

Центральный автовокзал (ул. Киевская, 4) Понедельник-суббота 10.00-16.00

Площадка возле магазина «Сильпо» (ул. Севастопольская, 47, передвижной ФАП). Понедельник -суббота 10.00 -16.00

В торговом центре «Южная Галерея» (ул. Киевская, 189, организован отдельный вход) Понедельник-пятница 10.00-18.00; суббота, воскресенье 10.00-18.00

На парковке возле ТЦ «Южная Галерея» (ул. Киевская, 189, палатка). Понедельник-пятница 10.00-18.00; Суббота -воскресенье 10.00-18.00

В «Центре общественного здоровья и медицинской профилактики» (ул.Пушкина, 3) Понедельник-пятница 10.00-19.00 Суббота воскресенье 10.00 - 17.00

На площади возле Центрального рынка (передвижной ФАП). Ежедневно 10.00-16.00

В торговом центре «Меганом» (Евпаторийское шоссе, 8) - медицинский кабинет на 2-ом этаже. Повторная вакцинация и вакцинация переболевших. Ежедневно 10.00-19.00

На парковке возле «Меганома» (Евпаторийское шоссе, 8. Автобус медицины катастроф) Ежедневно 09.00-18.00

На парковке возле «Меганома» (Евпаторийское шоссе, 8. Передвижной ФАП) Ежедневно 09.00-18.00

Для вакцинации необходимо с собой иметь паспорт и СНИЛС.

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