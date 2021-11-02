В Севастополе сняли блокпосты по проверке QR-кодов

На нескольких блокпостах QR-коды проверяли без считывающих устройств. Фото: правительство Севастополя

В Севастополе со 2 ноября сняли блокпосты по проверке QR-кодовна въезде в город. Официальная причина — задача ограничить турпоток выполнена.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сейчас поездки совершают, в основном, севастопольцы, к передвижению которых изначально рекомендовалось отнестись лояльно.

- Уже к сегодняшнему дню количество иногородних свелось к минимуму, цитирует губернатора пресс-служба правительства Севастополя. - Информационная кампания, которая была проведена на прошлой неделе, дала свой результат, и те, кто планировал воспользоваться этим перерывом, собираясь провести свои вынужденные нерабочие дни в Севастополе, уже скорректировали планы и вряд ли планируют посетить Севастополь до конца нерабочих дней.

Напомним, в полночь на 30 октября установили 7 блокпостов на въезде в Севастополе и 1 на железнодорожном вокзале. Для пропуска в город необходимо было предъявить сертификат на бумажном носителе или QR-код с портала Госуслуг о естественном или искусственном иммунитете.

На период нерабочей недели в Севастополе полностью приостановлена работа учреждений культуры, театров, кинотеатров, салонов красоты, парикмахерских, спортивных и развлекательных центров. Объекты общепита работают только навынос.

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