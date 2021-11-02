Семь из десяти взрослых симферопольцев уже сделали прививку от коронавируса

В крымской столице привито 70% взрослого населения Фото: Виталий ПАРУБОВ

Семь из десяти взрослых симферопольцев уже сделали прививку от коронавирусной инфекции. В столице действует 13 стационарных и 13 мобильных пунктов вакцинации.

- Лидирует по прививочной компании по-прежнему Симферополь, - подчеркнул врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский. - В настоящее время привито 70,1% жителей крымской столицы

При плановых показателях в 1 миллион 212 тысяч вакцинируемых первый компонент получили 668 тысяч человек, второй — чуть более 550 тысяч.

С начала прививочной кампании в регион поступило свыше 800 тысяч доз вакцины.

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