Пассажиры симферопольской маршрутки едут под зонтами

Дождь внутри и вне салона автобуса Фото: Архив "КП"

В симферопольской маршрутке пассажиры едут под раскрытыми зонтами. Утренний дождь шел за окнами и внутри салона микроавтобуса.

Как сообщает Крымское информационное агентство, пассажиры автобуса по маршруту «Симферополь – с. Ключевое» сняли видео своей поездки в общественном транспорте. Аварийное состояние маршрутки утешало только то, что «лучше плохо ехать, чем хорошо идти».

Отметим, с 30 октября по 7 ноября на маршруты общественного транспорта будет выходить треть от автопарка. Это связано с объявленной на официальном уровне нерабочей неделе.

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