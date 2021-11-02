На автомойках Крыма появились терминалы для безналичного расчета.

Первая автомойка с таким терминалом - «РОБОМОЙКА» находится в Симферополе, на проспекте Победы, 229А. Фото: «РОБОМОЙКА»

Вендинговое устройство позволяет водителю расплатиться за мойку машины как наличными, так и банковской картой. При этом, получить услугу можно без присутствия кассира, не выходя из машины.

По словам начальника отдела эквайринга и дополнительных сервисов АО «ГЕНБАНК» Айдера Бариева, устройства позволяют собственникам карт самостоятельно и быстро приобрести товар или оплатить услугу. Первая автомойка с таким терминалом - «РОБОМОЙКА» находится в Симферополе, на проспекте Победы, 229А.

«Пример работы подобных вендинговых устройств мы видим в кофематах, снековых автоматах, аппаратах самообслуживания на парковках, АЗС самообслуживания, фотокабинах, мультимедийных киосках. Их преимущества – возможность круглосуточного получения товаров и услуг, скорость проведения операций, отсутствие банковской комиссии для держателя карты. Чтобы настроить эквайринг на своем оборудовании, ИП или юрлицу необходимо обратиться в АО «ГЕНБАНК» и заключить соответствующий договор» - рассказал Айдер Бариев.

Подать заявку на подключение эквайринга можно обратившись в любое отделение АО «ГЕНБАНК» или позвонив по номеру телефона горячеи линии: 8 (800) 333-55-45 (единыи по России).