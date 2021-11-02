Симферопольский приют принимает собак на время лечения хозяев от коронавируса

Фото: Дмитрий Фролов/facebook

В симферопольском приюте для собак «ЛабраДом» возобновили прием животных на время госпитализации хозяев в ковидный госпиталь. Об этом пишет Крымская газета.

Проект «Ковидный вольер» появился во время активной госпитализации больных коронавирусом. На время лечения за собакой присмотрят бесплатно.

- В прошлый «ковидный сезон» у нас наблюдались 22 собаки. Сейчас в очереди 6, которых к вечеру уже будут заселять, - цитирует издание владельца приюта Дмитрия Фролова.

С просьбой приютить животных в «ЛабраДом» обращаются жители Севастополя, Красноперекопска и Евпатории. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50