Симферополец пойдет под суд за убийство своего приятеля

Подозреваемый показал, как расчленил тело убитого. Фото: СК по Крыму и Севастополю

Житель Симферополя пойдет под суд за жестокое убийство своего приятеля. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В июне текущего года правоохранители получили сообщение об исчезновении 30-летнего жителя крымской столицы, который работал на СТО. Вместе с мужчиной исчез его автомобиль, а мобильный телефон стал недоступен. Следственное управление СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по ст. «убийство».

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с коллегами из МВД России по Республике Крым была установлена личность подозреваемого, причастного к гибели пропавшего симферопольца, - сообщили в Следкоме.

Выяснилось, что днем 11 июня в съемной квартире дома по ул. Мате Залки между двумя знакомыми произошел конфликт, переросший в драку. Один из приятелей задушил другого. Через несколько дней злоумышленник уничтожил мобильный телефон погибшего, расчленил его тело, упаковал в пакеты, выбросив часть - в мусорные контейнеры в черте города, часть - в районе села Урожайное. Затем отогнал автомобиль убитого в район Симферопольского водохранилища. В содеянном задержанный сознался.

Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

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