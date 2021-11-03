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Общество3 ноября 2021 7:03

Что произошло за ночь 3 ноября: на въезде в Севастополь убрали блокпосты по проверке QR-кодов

Что произошло за ночь 3 ноября в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Полюбоваться Севастополем можно и без QR-кода.

Полюбоваться Севастополем можно и без QR-кода.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 3 ноября2021 года. В Севастополе сняли блокпосты по проверке QR-кодов на въезде в город. Власти считают, что в настоящее время поездки совершают, в основном, севастопольцы, к передвижению которых лояльное отношение.

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В Крыму возбудили первое уголовное дело за подделку прививочных сертификатов. По делу проходят должностные лица одного из медучреждений.

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