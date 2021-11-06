Крокусы в ноябре расцвели в Крыму

Крокусы на фоне мыса Хамелеон. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Поздней осенью в Крыму распускают нежные бутоны крокусы. Одно из мест, где можно увидеть эти цветы в ноябре – это окрестности Коктебеля, в сторону мыса Хамелеон и Тихой бухты, где сейчас затевается масштабное строительство.

Хрупкие лиловые цветы растут на лужайках. Самые бесстрашные и храбрые красуются прямо на тропинках и дорогах.

- В ноябре на полуострове цветут два вида крокусов - прекрасный и Палласа. Растения очень похожи, отличить их можно, если внимательно посмотреть внутрь венчика: у крокуса Палласа рыльца цельные, а у прекрасного - несколько раз рассечены на тонкие дольки, - рассказала КП-Крым ботаник Зоя Иванищева.

Цветы растут прямо на дороге. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Весной на полуострове раскрывают бутоны крокус крымский (Адама) и крокус узколистный, у которого цветы желтого цвета.

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