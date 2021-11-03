У крымчан осталась неделя голосования за лучшего участкового в России

Голосование закончится 10 ноября. Фото: Личный архив Дмитрия Скалозубова

Ровно неделя осталась у крымчан для голосования во Всероссийском конкурсе «Народный участковый». Республику представляет майор полиции Дмитрий Скалозубов, который прошел два отборочных этапа.

В финальном голосовании от каждого субъекта Российской Федерации принимает участие один представитель - победитель территориального и регионального этапов конкурса. 36-летний участковый из села Укромное под Симферополем в правоохранительных органах служит с февраля 2010 года. Майора Скалозубова знают все, как защитника и спеца в раскрытии краж. Вне службы участковый играет на гитаре и занимается спортом.

До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на портале издательского дома «Комсомольская правда» за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе участковых – более 48 тысяч сотрудников.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

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