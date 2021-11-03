Лаборатории направлены на реализацию проектов молодых ученых. Фото: КФУ

Шесть лабораторий для молодых ученых открыты в вузах Крыма и Севастополя в рамках национального проекта «Наука и университеты». Средний возраст научных сотрудников не превышает 35 лет, а их разработки помогают решить наиболее актуальные проблемы полуострова.

Лаборатории созданы в Севастопольском государственном университете, Институте биологии южных морей, Морском гидрофизическом институте РАН, научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия «Магарач» и базе Никитского ботанического сада. На базе Крымского федерального университета функционирует лаборатория молекулярной генетики и биотехнологий. Новое подразделение будет работать по четырем направлениям, связанным с ДНК, для создания противовирусных вакцин, лекарств, инсектицидов и регуляторов синтеза вторичных метаболитов растений.

- Все лаборатории, которые создаются в Крымском федеральном университете, в первую очередь рассчитаны на привлечение молодых научных сотрудников, - подчеркнул проректор по научной деятельности Крымского федерального университета им. Вернадского Анатолий Кубышкин.

По его словам, в будущем на базе КФУ планируют открыть лаборатории по направлениям санаторно-курортной реабилитации и клинической генетики.

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