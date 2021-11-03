Предприниматели Крыма не будут платить налоги с госпомощи в период вынужденного простоя

Деньги на зарплату малому бизнесу выделят из бюджета Фото: Архив "КП"

С 1 ноября начался прием заявлений от малого бизнеса и социально-ориентированных некоммерческих организаций на получение госпомощи в виде гранта для выплаты минимальных зарплат сотрудникам на время вынужденного простоя. Бизнес и НКО будут освобождены от налога на доходы по этому гранту и страховых взносов.

Общий размер помощи составит порядка 38,5 миллиардов рублей. Как пояснил на заседании правительства РФ министр экономического развития Максим Решетников, поддержка распространится на более 1 миллиона предприятий и организаций, где трудятся свыше 3 миллионов человек.

Грант смогут получить гостиницы, рестораны и кафе, спортклубы, развлекательные и досуговые центры и др. Получить поддержку можно будет подав заявление с 1 ноября по 15 декабря в налоговую службу – через личный кабинет налогоплательщика или по почте. Через 8 рабочих дней после обращения деньги поступят на счет предпринимателя автоматически.

Сумма гранта рассчитывается из расчета 1 МРОТ на каждого занятого и может быть направлена, в том числе на выплату заработных плат сотрудникам. Выплаты начнутся уже с 15 ноября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50