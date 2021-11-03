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Экономика3 ноября 2021 15:35

Попавший под ограничения крымский бизнес получит льготные кредиты

Ставка 3% действует и при продлении предыдущих займов
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Льготное кредитование направлено на сохранение рабочих мест

Льготное кредитование направлено на сохранение рабочих мест

Фото: Архив "КП"

С 1 ноября для бизнеса, попавшего под ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, снова начнет действовать программа кредитной поддержки ФОТ 3.0. Предприниматели могут оформить новые займы под 3% годовых, так и продлить предыдущие кредитные обязательства по госпомощи в локдаун.

Как отметил на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин, из бюджета дополнительно выделено 20 миллиардов рублей. По его словам, эта мера сможет поддержать занятость на предприятиях, наиболее пострадавших от введения ограничительных мероприятий — гостиницах и ресторанах, музеях и кинотеатрах, фитнес-центрах, салонах красоты, химчистках, домах творчества.

Главное условие - сохранить 90% сотрудников от их числа, зафиксированного на блокчейн-платформе ФНС России на момент заключения кредитного соглашения.

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