День народного единства президент Путин проведет в Севастополе

День народного единства в Крыму президент отметит впервые
Фото: Архив "КП"
Президент России Владимир Путин проведет День народного единства в Севастополе. 4 ноября глава государства приедет в город-герой из Сочи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В планах президента посетить мемориальный комплекс, погибшим в Гражданской войне 1918-1920 годов. Мемориал на берегу Карантинной бухты был открыт в апреле этого года и получил неофициальное название «Памятник примирения».
В Севастополе у Путина состоится встреча с губернатором города Михаилом Развожаевым.
День народного единства президент РФ будет отмечать в Крыму впервые.
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