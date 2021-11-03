День народного единства президент Путин проведет в Севастополе

День народного единства в Крыму президент отметит впервые Фото: Архив "КП"

Президент России Владимир Путин проведет День народного единства в Севастополе. 4 ноября глава государства приедет в город-герой из Сочи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В планах президента посетить мемориальный комплекс, погибшим в Гражданской войне 1918-1920 годов. Мемориал на берегу Карантинной бухты был открыт в апреле этого года и получил неофициальное название «Памятник примирения».

В Севастополе у Путина состоится встреча с губернатором города Михаилом Развожаевым.

День народного единства президент РФ будет отмечать в Крыму впервые.

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