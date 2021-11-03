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Происшествия3 ноября 2021 16:41

Гость из Самары украл в столичном ломбарде браслет за 260 тысяч

В ялтинском за него дали всего 160 тысяч
Анна КИРИЕНКО
Анна КИРИЕНКО
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Теперь другие браслеты на руках вора

Теперь другие браслеты на руках вора

Фото: архив "КП"

Гость из Самары украл в одном из ломбардов крымской столицы браслет, стоимостью 260 тысяч рублей. В ялтинской скупке за золотое изделие дали всего 160 тысяч.

По информации Крымского информационного агентства, в ломбарде 23-летний молодой человек попросил показать ему золотой браслет, и, улучив момент, вырвал его из рук продавца и сбежал. Пришлось вызывать полицию.

На след грабителя вышли с помощью служебной собаки. Злоумышленника взяли под стражу, деньги изъяли.

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